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Названы признаки «карантинной депрессии»

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Фото: Depositphotos
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В условиях длительной самоизоляции может развиться депрессия. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, как распознать недуг и избавиться от него.

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В первую очередь специалист советует обратить внимание на появление раздражительности. Этот симптом врачи называют гиперестезия или повышенная чувствительность нервной системы.

«Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», – цитирует Громову 3 мая радио Sputnik.

Говорить о надвигающейся депрессии могут и упадок сил, а также отсутствие интереса к тому, что раньше нравилось.

«Еще очень важно, что при депрессии люди будут отмечать, что у них нет желания есть. Для них мясо и трава будут одним и тем же. Также если у вас нет никаких сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет, то на это тоже стоит обратить внимание, поскольку это не очень хороший фактор», – указала врач.

Бороться с такой «карантинной депрессией» врач посоветовала простым способом – созданием личного пространства. Даже в условиях жизни с большой семьей нужно уметь найти время побыть с собой наедине.

20 апреля психолог Андрей Зберовский рассказал, как справиться с последствиями самоизоляции одиноким людям. По словам специалиста, чувство одиночества — большая проблема, которая будет иметь свои последствия.

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