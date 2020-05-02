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Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ СКР по столице в субботу, 2 мая.

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По данным следствия, 30 апреля полицейский патрулировал территорию для предупреждения нарушений режима самоизоляции. Около жилого дома по улице Вешняковской в Москве он остановил мужчину 1979 года рождения, чтобы проверить документы. Однако гражданин повел себя агрессивно и применил насилие к представителю власти.

Сейчас фигурант задержан. В ближайшее время в отношении него изберут меру пресечения.

Видеозапись нападения опубликовали 1 мая в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Мы в форме». На кадрах видно, как мужчина снимает на камеру телефона общение с полицейским, утверждая, что тот забрал у него паспорт. Сам инцидент также снимает кто-то другой. Сначала гражданин, у которого, предположительно, забрали паспорт, требовал у полицейского документы, а потом ударил его, в результате чего между мужчинами завязалась драка.

Ранее, 13 апреля, СМИ сообщили об одной из жительниц Москвы, которая в нетрезвом состоянии ударила сотрудника полиции при попытке ее задержания. Лейтенант вместе с дружинником остановил женщину, в руках у которой было пиво, рядом со станцией метро «Тульская». Вместо объяснений задержанная начала оскорблять и бить патрульных и попыталась сбежать, но полицейский догнал ее.

С 29 марта по 11 мая включительно в столичном регионе действует обязательный режим домашней самоизоляции. Также гражданам рекомендовано соблюдать в общественных местах социальную дистанцию в 1,5 метра.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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