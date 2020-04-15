В полиции рассказали детали скандала с задержанием владельца собаки в Подмосковье

В управлении МВД России по Московской области раскрыли подробности задержания местного жителя в нетрезвом виде. Об этом 14 апреля рассказали в пресс-службе управления ведомства.

«14 апреля в дежурную часть ОМВД России по г.о. Жуковский поступило сообщение от местной жительницы 1990 года рождения о том, что у одного из домов на улице Площадь Московская двое неизвестных распивают алкогольные напитки, а их собака бегает без намордника и кидается на прохожих», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники полиции увидели сидящего на лавочке выпивающего мужчину. Рядом с ним сидела женщина, а неподалеку бегала собака без намордника. Сотрудники правоохранительных органов представились и попросили мужчину взять питомца на поводок. На требования полицейских гражданин не отреагировал, после чего выпустил собаку с прогулочной площадки. Животное напало на маленькую собаку, которую выгуливала беременная женщина.

Правоохранители отловили питомца и передали его супруге нарушителя, а мужчине предложили проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Гражданин ответил категорическим отказом и начал угрожать полицейским, после чего в отношении правонарушителя была применена физическая сила и спецсредства.

Медицинская экспертиза установила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

В тот же день супруга правонарушителя обратилась в СМИ, рассказав свою версию произошедшего. По ее словам, полицейские жестоко избили ее мужа с применением газа и угрожали застрелить питомца.

«Мы вышли гулять с собакой, вышел конфликт с другими собачниками, обычный конфликт. Потом приехала полиция, и не успела я глазом моргнуть, как у меня муж лежит весь забрызганный газом», — рассказала она в интервью СМИ.

Супруга задержанного также писала посты о развитии ситуации на своей страничке в Facebook, которые позже удалила.

«Некоторые посты удалила, ребенок расстраивается. Из нас уже сделали монстров, избивающих беременных и кусающих чужих собак», — объяснила свои действия она.