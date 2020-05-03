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Потребление алкоголя россиянами на самоизоляции выросло на 2-3%
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Потребление алкоголя россиянами на самоизоляции выросло на 2-3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Потребление россиянами алкогольных напитков выросло на 2–3% за время самоизоляции. Об этом в воскресенье, 3 мая, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

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«В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2-–3%. И оно достаточно равномерно», — сказал он.

По его словам, алкоголь не оказывает положительного воздействия на лечение вирусной инфекции и коронавирусной в частности, потому что ослабляет иммунитет. Министр напомнил, что у пациентов, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, алкоголь провоцирует обострения хронических заболеваний.

«Алкоголь категорически в этой ситуации вообще неприемлем. Не нужно думать, что даже какие-то там 30–-50 мл алкоголя укрепят ваш иммунитет», — добавил Мурашко.

Обратную тенденцию зафиксировали специалисты Роскачества. Во время пандемии почти половина опрошенных ими россиян стала меньше употреблять алкоголь.

6 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях карантина. Эксперт ВОЗ отметил, что алкоголь ослабляет иммунитет, ухудшает способность организма противостоять инфекционным болезням, в том числе COVID-19.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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