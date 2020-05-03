Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС

Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Минпромторга.

«В начальный период распространения коронавируса в России был введен национальный запрет на экспорт наиболее востребованной номенклатуры средств индивидуальной защиты и сырья для их изготовления <...>. Позднее совместно c партнерами по ЕАЭС был разработан и принят аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой номенклатуры за пределы Союза. Таким образом, в Союзе была введена единая мера», — рассказали в министерстве.

Также в сообщении указано, что для устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в ЕАЭС правительство России отменило национальный запрет при сохранении общесоюзного.

Запрет не распространялся на гуманитарную помощь, оказываемую Россией другим странам.

4 марта кабмин ввел запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий для защиты интересов граждан в реалиях распространения заболевания COVID-19. Еще одной целью запрета была борьба с возникновением «искусственного дефицита» отдельных видов средств индивидуальной защиты, которые спекулянты могут отправлять за границу.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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