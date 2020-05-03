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В Минпромторге рассказали о запасе защитных масок

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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В Москве на складах находится 15,5 млн штук защитных масок. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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«В Москве на сегодняшнее утро на складах «Дельруса», который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 млн (масок. ― Ред.) в остатке», ― сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Компания «Дельрус» ранее получила право распределения медицинских масок по регионам.

Ранее в этот же день глава ведомства заверил, что в стране нет дефицита масок и антисептиков.

21 апреля президент России Владимир Путин анонсировал рост производства масок до 7,5 млн штук в день. Он подчеркнул, что Россия не только активно наращивает производство средств защиты, но и сотрудничает с зарубежными партнерами. Например, в феврале, когда в Китае был пик эпидемии коронавируса, Россия направила туда около 2 млн масок.

О дефиците масок и антисептиков сообщалось 18 марта. По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, раньше, в обычное время, на маски был спрос 400 тыс. в год, а «сейчас все требуют десятки и сотни миллионов».

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших коронавирусом достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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