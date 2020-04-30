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В Минпромторге допустили включение легпрома в список пострадавших отраслей

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минпромторга
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Текстильную и швейную промышленность могут включить в список пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом сообщили в Минпромторге 30 апреля.

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«Рассматривается вопрос о включении текстильной и швейной промышленности в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции», — сказали ТАСС в ведомстве.

18 апреля правительство расширило список пострадавших отраслей, добавив в перечень розничную торговлю одеждой, обувью, бытовыми изделиями, автомобилями, мотоциклами и автозапчастями. Список пополнился такте музеями и зоопарками.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, был утвержден 6 апреля. В него же вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Включение компаний в этот перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим мерам поддержки.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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