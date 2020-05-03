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В Петербурге экстренно отрыли новое отделение для больных COVID-19

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Фото: официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга/gov.spb.ru
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В Санкт-Петербурге в Городской психиатрической больнице № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова экстренно организован специальный корпус для больных COVID-19. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщается на сайте администрации города.

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Отмечается, что на первом этаже отделения уже развернуты 70 коек (35 женских и 35 мужских). В ближайшее время планируется организовать еще 100 для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания.

Также корпус оснащен реанимационным отделением, там заканчивается монтаж санпропускных шлюзов.

При этом больница продолжит прием неинфекционных больных через чистое приемное отделение, так как потоки пациентов будут разведены.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» уточнил, что в медучреждении было выявлено 28 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией у пациентов и 16 ― у сотрудников.

«Всё необходимое мы делаем. Мы продолжаем увеличивать число коек для больных с COVID-19 всех категорий. Как произошло заражение в больнице имени Кащенко ― покажет расследование специальной комиссии. Но это еще один повод напомнить о важности сокращения контактов. Для всех», ― отметил он.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Санкт-Петербурге на сегодняшний день зарегистрировано 5029 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1061 пациент, умерли ― 34.

По состоянию на 3 мая, в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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