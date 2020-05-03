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Способное достроить «Северный поток – 2» судно встало на якорь около Калининграда

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Фото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое считается способным завершить строительство «Северного потока – 2», пришвартовалось недалеко от Калининграда. По данным систем контроля передвижения морских судов Marine Traffic на воскресенье, 3 мая, оно локализуется в Гданьском заливе недалеко от российского города.

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Накануне стало известно, что «Академик Черский» подошло к датскому острову Борнхольм. Судно находилось в Балтийском море в исключительной экономической зоне Дании. Именно там проходит недостроенный участок газопровода.

Российское судно-трубоукладчик в феврале вышло в путь из Находки. На протяжении всего плавания «Академик Черский» неоднократно менял маршрут, как предполагается, для того, чтобы не попасть под санкции США. Так, изначально судно шло в Сингапур, но не стало заходить в порт и направилось на Шри-Ланку.

26 апреля судно «Академик Черский» сменило направление и направилось в сторону Калининграда. Прибытие ожидалось 1 июля.

В декабре США ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.

Глава Минэнерго Александр Новак тогда отметил, что из 2,46 тыс. км газопровода проложено уже 2,3 тыс. Оставшийся отрезок Россия сможет сама достроить сама.

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