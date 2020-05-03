Косачев оценил влияние санкций США на строительство «Северного потока – 2»

Американские санкции не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом 3 мая заявил глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев.

«До завершения строительства «Северного потока – 2» оставалось около месяца, но, как известно, вмешались США, которым не дает покоя европейский газовый рынок. Очередной нелепый предлог, очередные санкции, и окончание строительства отложено. Но, разумеется, не свернуто», — приводит его слова «РИА Новости».

Данная ситуация демонстрирует необходимость безопасного и равноправного мира, в котором нет одного «суверена», двигаемого национальным эгоизмом против союзников.

В декабре США ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.

Глава Минэнерго Александр Новак тогда отметил, что из 2,46 тыс. км газопровода проложено уже 2,3 тыс. Оставшийся отрезок Россия сможет достроить сама.