Оператор «Северного потока — 2» заявил о дальнейшей защите своих прав

Оператор «Северного потока — 2» — компания Nord Stream 2 AG — не согласна с предварительным решением Федерального сетевого агентства Германии об отказе освободить проект от правил Газовой директивы Евросоюза. Об этом 1 мая сообщил пресс-секретарь оператора Йенс Мюллер.

Компания будет отстаивать свои права после оценки окончательного решения, который вынесет регулятор. «Мы будем ждать официального решения и, конечно, оценивать его и наши дальнейшие действия для защиты наших прав», — цитирует ТАСС представителя компании-оператора.

Ранее в пятницу немецкая пресса сообщила, что Nord Stream 2 AG откажут в выведении «Северного потока — 2» из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. «Если принципы европейского сетевого регулирования теперь применяются к Nord Stream 2, операторы трубопровода на немецкой территории Балтийского моря должны предоставить третьим сторонам доступ к трубопроводу», — приводит выдержку из сообщения «Газета.ру».

Федеральное сетевое агентство Германии официально объявит о своем решении 8 мая.

В январе компании — операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» обратились в Федеральное сетевое агентство ФРГ с просьбой освободить их от исполнения положений газовой директивы Евросоюза. В заявках говорилось об освобождении от норм, содержащихся в параграфе 28б закона об энергетической экономике.

Данный параграф регулирует работу иностранных газопроводов, проходящих по территории Германии. Как отмечается в нем, компания, добывающая газ, не может владеть газопроводом, по которому он поставляется в ЕС. Контролировать газопровод в этом случае будет Германия.

В итоге газовая директива в случае ее распространения на российский газопровод затронет «Северный поток – 2», строительством которого занимается компания Nord Stream 2 AG, единственный акционер которого «Газпром».

Позднее в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции против компаний, строящих «Северный поток – 2». В тот же день швейцарская компания Allseas остановила работы на проекте.

В России же заявили о намерении самостоятельно достроить «Северный поток – 2» и ввести его в эксплуатацию в 2020 году. В Nord Stream 2 рассказали «Известиям», что работают над скорейшим завершением проекта, и из 2,46 тыс. км газопровода уже проложено 2,3 тыс.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики для обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.