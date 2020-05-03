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Правительство отменило запрет на вывоз масок из России

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Правительство России отменило временный запрет на вывоз некоторых средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок. Соответствующий документ опубликован 3 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации <…> «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации», — говорится в постановлении правительства.

4 марта правительство России ввело запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий для защиты интересов граждан в реалиях распространения заболевания COVID-19.

В список продукции, которую нельзя было вывозить из России, также входили респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

17 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров допустил отмену запрета на экспорт после насыщения внутреннего рынка.

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