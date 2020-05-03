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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьера

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Премьер-министр России Михаил Мишустин находится нормальном самочувствии и продолжает лечение. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

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Премьер продолжает работу с документами, а также в удаленном режиме активно контактирует с коллегами.

1 мая стало известно, что глава Минстроя России Владимир Якушев был госпитализирован с коронавирусом. В ведомстве уточнили, что состояние министра нормальное, он находится со всеми на связи. Якушев ранее в пятницу отметил, что сам принял решение о госпитализации и будет проходить лечение под присмотром врачей в одной из московских больниц.

30 апреля Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты.

Глава правительства отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей, его обязанности будет временно исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Все члены правительства, контактировавшие с заболевшим премьером, изолированы и проходят дополнительное тестирование. Кабмин продолжает работу в штатном режиме.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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