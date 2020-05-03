В ЛНР заявили о ранении ребенка при обстреле со стороны ВСУ
В Донбассе в результате стрельбы со стороны украинских силовиков пострадала шестилетняя девочка. Об этом сообщили 3 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что ребенок был госпитализирован с осколочным ранением лица и бедра.
«На данный момент состояние ребенка удовлетворительное», — заявил собеседник агентства «РИА Новости».
По его словам, обстрелу подвергся поселок Золотое-5.
2 мая стало известно, что украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, в итоге осколочное ранение правого предплечья получила женщина 1951 года рождения.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.