В ЛНР заявили о ранении ребенка при обстреле со стороны ВСУ

В Донбассе в результате стрельбы со стороны украинских силовиков пострадала шестилетняя девочка. Об этом сообщили 3 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что ребенок был госпитализирован с осколочным ранением лица и бедра.

«На данный момент состояние ребенка удовлетворительное», — заявил собеседник агентства «РИА Новости».

По его словам, обстрелу подвергся поселок Золотое-5.

2 мая стало известно, что украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, в итоге осколочное ранение правого предплечья получила женщина 1951 года рождения.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.