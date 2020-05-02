В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле поселка

Украинские силовики обстреляли поселок Донецкий в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел зафиксирован 1 мая 2020 года, осколочное ранение правого предплечья получила женщина 1951 года рождения, уточняет «РИА Новости». Как уточняется, 29 и 30 апреля украинские силовики не нарушали режим тишины.

Огонь по поселку вели из вооружения БМП-2 с направления подконтрольного Киеву населенного пункта Новостошковское. Информация о разрушениях уточняется.

В конце апреля СМИ сообщили, что украинский военнослужащий расстрелял двух сослуживцев в Донбассе. Инцидент произошел в районе расположения 58-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Зайцево.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.