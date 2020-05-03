В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина

У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции. Об этом в воскресенье, 3 мая, передает телеканал NHK.

Женщина получила положительный тест на COVID-19 13 апреля, после чего провела две недели дома в соответствии с рекомендациями властей, и за это время у нее прошли симптомы коронавируса. Однако накануне местная жительница снова почувствовала недомогание, а диагностика вновь показала наличие коронавируса в организме, сообщает ТАСС.

«Произошедшее демонстрирует, что в зависимости от состояния пациента может возникнуть необходимость продлить карантин на срок более двух недель», ― цитирует телеканал эксперта.

Накануне стало известно, что Японии за сутки от коронавирусной инфекции погиб 31 человек. Это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Ранее стало известно, что власти Японии намерены продлить режим чрезвычайной ситуации в стране, действующий до 6 мая, из-за распространения инфекции.

По их мнению, масштабы распространения коронавируса в стране не удалось сократить в должной степени.

По последним данным портала Worldometer, в стране зафиксировано более 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 474 человека скончались, а еще 3205 ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 3 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,48 млн случаев заболевания, умерли более 244 тыс. человек, вылечились — 1,12 млн.