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Заболевший коронавирусом пилот месяц просидел на карантине и не вылечился

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Фото: TASS/Zuma
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Заразившийся коронавирусом пилот авиакомпании Qantas просидел дома на карантине больше месяца и не вылечился. Об этом сообщает Daily Mail.

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53-летний Майкл Крю получил положительный результат теста на коронавирус после рейса в Лондон и самоизолировался в Перте (Австралия). Месяц спустя Крю сделал повторный тест и тот снова оказался положительным.

Пилот также добавил, что болезнь нанесла сильный урон его организму, и назвал коронавирус настоящим испытанием.

Кроме того, сотрудник Qantas уточнил, что наверняка знает, где подцепил SARS-CoV-2. По его словам, это произошло в лондонском продуктовом магазине, продавщица которого очень сильно кашляла.

Ранее в среду стало известно, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции американская компания Boeing собирается уволить 10% персонала, работающего в сфере гражданской авиации.

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