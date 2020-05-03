Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Мир
Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс
Спорт
Вирусологи заявили о вероятном срыве Олимпийских игр в Токио в 2021 году
Мир
Премьеру фильма «Джон Уик 4» перенесли на год
Происшествия
Отец умершего во время домашних родов ребенка обвинил в трагедии COVID-19
Происшествия
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Сюжет:

В Японии зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки

0
Фото: REUTERS/Remo Casilli
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Японии за последние сутки от коронавирусной инфекции погиб 31 человек. Об этом 2 мая сообщает ТАСС со ссылкой на органы здравоохранения страны.

«Через год — к Олимпиаде — вернемся более сильными»
Трехкратный чемпион России по боксу Альберт Батыргазиев — о завоевании лицензии на ОИ, переносе Игр в Токио и своем переходе из кикбоксинга

Это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Всего в стране от COVID-19 скончались 530 человек, пишет «Газета.ру».

При этом, согласно данным портала Worldometer, число зараженных коронавирусом в Японии составляет более 14 тыс. человек.

Ранее стало известно, что власти Японии намерены продлить режим чрезвычайной ситуации в стране, действующий до 6 мая, из-за распространения инфекции.

По их мнению, масштабы распространения коронавируса в стране не удалось сократить в должной степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония запретила въезд из России, Белоруссии, Украины и еще 11 стран
Вспышка коронавируса выявлена у экипажа круизного судна в Японии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020