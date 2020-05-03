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В Швеции усомнились в правильности отказа от карантина

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Фото: Global Look Press/Maxim Thore/Keystone Press Agency
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Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признался, что не уверен в правильности стратегии королевства по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью изданию Aftonbladet.

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Специалист выступал главным противником введения в Швеции жестких социальных ограничений: в стране по-прежнему открыты школы, рестораны и другие предприятия. Однако в разговоре с журналистами он усомнился в достаточности мер.

«Я считаю, что самое важное — всегда пытаться сделать как можно лучше с теми знаниями и инструментами, что у нас есть. И быть всегда достаточно скромными, потому что, возможно, придется изменить свое решение», — отметил Тегнелл.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде объяснила отсутствие строгого карантина в стране доверием в обществе.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп раскритиковал шведскую модель борьбы с коронавирусом, которая предполагает сохранение обычного образа жизни граждан.

По данным Worldometer за 3 мая, в Швеции зарегистрировано свыше 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них скончались 2,6 тыс. жителей.

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