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Глава МИД Швеции объяснила доверием отсутствие строгого карантина

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Фото: TT News Agency/ Fredrik Sandberg via REUTERS
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Отсутствие строгого карантина в Швеции объясняется доверием в обществе, которое позволяет обходится без жестких приказов. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

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«У нас в Швеции другая традиция и культура. У нас очень маленькие министерства, большие полномочия, высокий уровень доверия между шведским народом, властями и политиками», — сказала она в интервью Politico.

Линде отметила, что перед Швецией, как и перед остальными странами мира, стоит та же самая задача — остановить распространение вируса, избежать перегрузки системы здравоохранения и экономического коллапса. Однако благодаря доверию в обществе рекомендации выглядят «как то, чего необходимо придерживаться».

В качестве примера Линде привела ситуацию с пасхальными поездками на остров Готланд, когда после рекомендации властей посещаемость острова снизилась на 96%. Она добавила, что власти готовы ввести строгие меры в том случае, если граждане не будут соблюдать рекомендации. Кроме того, Швеция также ожидает негативных последствий пандемии в экономике.

«Мы ожидаем снижения ВВП на 4–10%, у нас очень высокий (прогнозируемый) уровень безработицы 10%», — добавила она.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, с чего может начаться ослабление ограничительных мер в России.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 1 мая, в мире зафиксировано более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом и 235,2 тыс. летальных исходов. Более 1 млн пациентов выздоровели. Из них в Швеции — 21,5 тыс. зараженных, 2,5 тыс. умерших и более 1 тыс. выздоровевших пациентов.

Швеция – одна из немногих стран Европы, не вводившая строгий карантин. В стране продолжают работу школы, магазины и рестораны. Власти Швеции просили граждан соблюдать социальную дистанцию, работать из дома и не ездить по стране.

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