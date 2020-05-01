Папа Франциск помолился о работе для всех трудящихся

Папа римский Франциск помолился за сохранение работы у всех трудящихся. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил интернет-портал Ватикана.

Утренняя месса понтифика транслировалась в прямом эфире. Папа римский отметил, что кроме Всемирного дня трудящихся, 1 мая отмечается праздник святого Иосифа труженика и призвал в ходе молитвы не забывать о справедливости в мире труда.

«Помолимся за всех трудящихся. Чтобы у каждого была работа, чтобы всем платили справедливо и чтобы все могли иметь достоинство труда и удовольствие отдыха», — сказал папа римский во время службы в Доме святой Марфы.

Как в конце апреля сообщили в ООН, во II квартале 2020 года 195 млн человек по всему миру потеряют работу из-за пандемии коронавируса. Больше всего пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 28 апреля, всего в в мире подтверждено свыше 3,32 млн случаев заболевания, скончалось более 234 тыс. человек.