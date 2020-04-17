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Шведская принцесса устроилась на работу в больницу

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Фото: Global Look Press/Jonas EkstrÃ Mer/Tt
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Шведская принцесса София устроилась на работу в стокгольмскую больницу из-за большой нагрузки на медперсонал на фоне пандемии коронавируса, пишет Daily Mail.

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София является супругой принца Карла Филиппа, единственного сына короля Карла XVI Густава. До брака с ним она занималась модельным бизнесом и участвовала в реалити-шоу.

Теперь же принцесса вышла на работу с больницу Софиахеммет. Перед этим она прошла ускоренные трехдневные курсы в колледже при медучреждении.

Каждую неделю такую подготовку вспомогательного персонала проходит 80 человек.

Из-за распространения коронавируса в стране возникла острая необходимость в медсестрах.

16 апреля в Сети появились фото принцессы Софии в хирургическом костюме во время работы в больнице.

Ранее стало известно, что российский керлингист Тимофей Виноградов на время пандемии коронавируса оставил спорт и устроился на работу в реанимацию в одной из больниц Санкт-Петербурга.

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