Шведская принцесса устроилась на работу в больницу
Шведская принцесса София устроилась на работу в стокгольмскую больницу из-за большой нагрузки на медперсонал на фоне пандемии коронавируса, пишет Daily Mail.
София является супругой принца Карла Филиппа, единственного сына короля Карла XVI Густава. До брака с ним она занималась модельным бизнесом и участвовала в реалити-шоу.
Теперь же принцесса вышла на работу с больницу Софиахеммет. Перед этим она прошла ускоренные трехдневные курсы в колледже при медучреждении.
Каждую неделю такую подготовку вспомогательного персонала проходит 80 человек.
Из-за распространения коронавируса в стране возникла острая необходимость в медсестрах.
16 апреля в Сети появились фото принцессы Софии в хирургическом костюме во время работы в больнице.
Ранее стало известно, что российский керлингист Тимофей Виноградов на время пандемии коронавируса оставил спорт и устроился на работу в реанимацию в одной из больниц Санкт-Петербурга.