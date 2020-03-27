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Майданов устроил концерт на балконе в Одинцово в поддержку медиков

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Фото: соцсети
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Российский певец Денис Майданов спел несколько песен с балкона в Одинцово в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Концерт прошел на балконе многоэтажки в Трехгорке 26 марта. Послушать артиста собрались местные жители. Особенно удачливые смогли наблюдать за выступлением с собственных балконов.

Майданов исполнил несколько песен, и публика отреагировала аплодисментами. Однако певец сказал, что они посвящаются вовсе не его творчеству.

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«Это прежде всего аплодисменты нашим медикам, на которых сегодня свалилась очень большая работа, очень большая ответственность, и все наши надежды связаны именно с ними. Этот концерт, это приветствие от людей — это тоже в их сторону», — сказал исполнитель телеканалу «360».

Всего заболевших в России 1036 человек. Власти призывают местных жителей отказаться от походов на природу, лучше это время провести дома, отмечает «Федеральное агентство новостей». Домашний карантин особенно важен для людей старше 65 лет и тех, у которых есть хронические заболевания. Выяснилось, что болезнь у пожилых людей часто протекает в тяжелой форме.

По состоянию на 27 марта, в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались.

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