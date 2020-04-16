Прямой эфир

Керлингист из Петербурга устроился на работу санитаром в больницу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Керлингист Тимофей Виноградов на время пандемии коронавируса оставил спорт и устроился на работу в реанимацию в одной из больниц Санкт-Петербурга. Об этом он рассказал «РИА Новости» в интервью 14 апреля.

До начала пандемии Виноградов выступал за юниорскую команду клуба «Адамант», выигрывал юношеские соревнования, в составе сборной Санкт-Петербурга выступал на чемпионате России, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Спортсмен учится на третьем курсе Петербургского педиатрического медуниверситета. В комитете по спорту отметили, что город должен гордиться такими ребятами, пишет телеканал «360». Глава комитета Антон Шантырь назвал помощь Виноградова по-настоящему петербургским поступком.

Ранее 16 апреля сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить медикам, работающим в коронавирусных стационарах, бесплатные места в гостиницах и такси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шаговая доступность: кто активнее занимается спортом в самоизоляции
Молодежь почти не заинтересовалась тренировками по интернету
УЕФА в конце апреля назовет принимающие в 2021 году ЧЕ по футболу города

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020