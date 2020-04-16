Керлингист из Петербурга устроился на работу санитаром в больницу

Керлингист Тимофей Виноградов на время пандемии коронавируса оставил спорт и устроился на работу в реанимацию в одной из больниц Санкт-Петербурга. Об этом он рассказал «РИА Новости» в интервью 14 апреля.

До начала пандемии Виноградов выступал за юниорскую команду клуба «Адамант», выигрывал юношеские соревнования, в составе сборной Санкт-Петербурга выступал на чемпионате России, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Спортсмен учится на третьем курсе Петербургского педиатрического медуниверситета. В комитете по спорту отметили, что город должен гордиться такими ребятами, пишет телеканал «360». Глава комитета Антон Шантырь назвал помощь Виноградова по-настоящему петербургским поступком.

Ранее 16 апреля сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить медикам, работающим в коронавирусных стационарах, бесплатные места в гостиницах и такси.