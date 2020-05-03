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Ученые нашли новую причину высокой смертности от коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии пришли к выводу, что недостаток витамина D может увеличивать риск смерти от коронавируса. Результаты исследования появились в апреле на портале Research Square.

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По словам специалистов, они определили средние уровни витамина D у жителей 20 стран Европы. После этого данные сравнили со статистикой заболеваемости и смертности от COVID-19 в этих государствах.

Оказалось, что чем ниже средний уровень витамина D по стране, тем выше летальность от коронавируса.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», — говорится в исследовании.

В пользу своей версии ученые также привели пример того, что чаще всего от коронавируса гибнут пожилые люди. Именно у этой категории пациентов обычно низкий уровень содержания витамина D в крови.

2 мая сообщалось, что ученые из Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов обнаружили аномалию, которая ведет к образованию тромбов в легких. Этот фактор может увеличивать риск летального исхода коронавируса.

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