Майк Тайсон показал феноменальную реакцию во время тренировки. В свои 53 года боксер находится в отличной физической форме. Ранее он заявил, что хочет вернуться на ринг. Спортсмен пожелал участвовать в благотворительных боях длительностью три-четыре раунда. Собранные средства пойдут на оказание помощи наркозависимым и бездомным.