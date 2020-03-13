Россиянка Очигава стала чемпионкой мира по боксу по версии IBA

Представительница России Софья Очигава завоевала титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA).



В четвертом раунде она нокаутировала итальянку Анджелу Канниццаро. 32-летняя спортсменка одержала победу в легком весе (до 61,23 кг.).

Ранее Минспорт Татарстана дал разрешение на проведение турнира по боксу со зрителями. Итальянская спортсменка по прибытии в России прошла углубленное медицинское обследование, у нее не был выявлен коронавирус.