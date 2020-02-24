Фьюри закатил вечеринку в честь победы над Уайлдером

Британский боксер Тайсон Фьюри закатил вечеринку в честь победы над американцем Деонтеем Уайлдером. Встреча, которая проходила в Лас-Вегасе, принесла британцу титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).