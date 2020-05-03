Джонсон рассказал о существовании плана на случай его смерти от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 2 мая рассказал, что на случай его возможной смерти от коронавирусной инфекции уже был разработан план действий.

По его словам, власти страны готовились к худшему сценарию, когда он был помещен в реанимацию. Врачи также подготовили официальное заявление на случай кончины премьера в результате заражения коронавирусом.

«Я не был в прекрасной форме и знал, что был план на случай непредвиденных обстоятельств», — заявил он в интервью изданию The Sun.

Джонсон отметил, что был разочарован тем, что ему не становится лучше, а лекарства от болезни нет.

Тогда медики начали давать ему «литры и литры кислорода» для поддержания жизни, подчеркнул премьер.

В итоге глава британского правительства выздоровел и вернулся к исполнению своих обязанностей 27 апреля.

27 марта у 55-летнего Джонсона обнаружили коронавирусную инфекцию. Он продолжал руководить правительством, самоизолировавшись в своей резиденции, однако 5 апреля его доставили в лондонскую больницу из-за сохранявшихся симптомов заболевания.

Позже премьер-министра из-за ухудшения самочувствия перевели в отделение интенсивной терапии, где он провел три дня.