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Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына

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Фото: KCNA/via REUTERS
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление северокорейского лидера Ким Чен Ына после трех недель отсутствия на публике.

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«Я, например, рад видеть, что он вернулся и в добром здравии», — написал американский президент в Twitter, комментируя свежие фото Ким Чен Ына с церемонии открытия завода.

До настоящего момента Трамп уходил от ответов на вопрос о состоянии здоровья главы северокорейского государства, заверяя, что он в курсе ситуации с Ким Чен Ыном.

1 мая лидер КНДР принял участие в церемонии открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон неподалеку от Пхеньяна. Это стало его первым появлением с 12 апреля.

Из-за долгого отсутствия в СМИ активно обсуждались слухи о том, что Ким Чен Ын серьезно болен или даже умер.

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