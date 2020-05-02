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Чехия заявила о намерении начать открытие границы в июле

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Фото: ТАСС/Zuma/Miroslav Chaloupka
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Власти Чехии намерены в июле открыть границы с четырьмя соседними странами. Об этом 2 мая написал министр иностранных дел республики Томаш Петржичек в своем блоге.

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«Я бы хотел, чтобы с июля границы были полностью открыты для четырех соседних стран — Австрии, Германии, Польши и Словакии», — отметил он.

При этом глава МИДа подчеркнул, что переговоры с австрийцами и словаками в этом вопросе также продвинулись, а самые большие сложности, по мнению министра, ожидаются с поляками.

Петржичек уверен, что в это же время можно было бы разрешить чехам путешествовать в страны, которым удалось благополучно противостоять пандемии коронавируса, например в Болгарию, Венгрию и страны Прибалтики.

20 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые из-за распространения коронавируса госграницы должны оставаться в таком состоянии год.

По данным портала Worldometer на 2 мая, число зараженных коронавирусом в Чешской Республике составляет 7,7 тыс. человек, скончались от инфекции 245 жителей.

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