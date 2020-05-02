В штате Нью-Йорк число умерших от коронавирусной инфекции выросло на 299 человек

Число умерших от COVID-19 в американском штате Нью-Йорк увеличилось на 299 человек, до этого в течение нескольких дней этот показатель снижался. Об этом заявил 2 мая губернатор Эндрю Куомо, передает ТАСС.

По его словам, число тех, кто умирает каждые сутки от коронавирусной инфекции, «остается недопустимо и пугающе высоким». «Оно по-прежнему не снижается так быстро, как мы бы хотели», — отметил Куомо.

Губернатор штата также рассказал, что специалисты проверили свыше 15 тыс. жителей на наличие у них антител к новому типу коронавируса. Он добавил, что это крупнейшее исследование подобного рода в США. Его проводили с 22 апреля по 1 мая.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса на 2 мая, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,3 млн и составило 3 386 519, от болезни умерли 240 654 пациента.