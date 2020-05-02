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В США разрешили использовать препарат от Эболы для лечения COVID-19

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Фото: Gilead Sciences Inc/Handout via REUTERS
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Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на использование ремдесивира при лечении коронавируса. Об этом сообщил 1 мая журнал Time.

Кандидат от Штатов: ремдесивир не поможет при лечении COVID-19
На данный момент не существует ни одного препарата от коронавируса с доказанной эффективностью

Первоначально этот препарат был разработан для борьбы с лихорадкой, вызываемой вирусом Эбола.

Решение использовать ремдесивир было принято после того, как американская фармацевтическая компания Gilead Sciences сообщила, что применение лекарства сокращает на 31% или на четыре дня время выздоровления госпитализированных с COVID-19 пациентов.

По мнению доктора Энтони Фаучи из Национального института здравоохранения, этот препарат станет новым стандартом медицинской помощи для пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

В марте в Соединенных Штатах разрешили использование противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения коронавирусной инфекции.

По данным портала Worldometer на 1 мая, число зараженных коронавирусом в США превысило 1 млн человек, число погибших составляет более 65 тыс.

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