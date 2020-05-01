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Помпео допустил проверку въезжающих в США на коронавирус

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Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в будущем пассажиров международных авиарейсов перед вылетом в Штаты могут начать проверять на коронавирус. Об этом 1 мая сообщает «РИА Новости».

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«Да. Я считаю, что желающим путешествовать [в Соединенные Штаты] нужно при посадке на борт быть уверенными в отсутствии угрозы заражения», — рассказал глава американского внешнеполитического ведомства в интервью радиоведущему Дэну Окснеру.

Кроме того, по мнению Помпео, тестирование перед вылетом должно продолжаться до разработки лечения или вакцины против коронавирусной инфекции.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос о том, чтобы обязать авиакомпании мерить температуру пассажиров или проверять их на наличие коронавируса перед посадкой в ​​самолет.

По данным портала Worldometer на 1 мая, число зараженных коронавирусом в США превысило 1 млн человек, число погибших составляет более 63,8 тыс.

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