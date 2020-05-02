Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин
Мир
Белый дом запретил главному инфекционисту США дать показания конгрессу
Мир
Бельгийского министра высмеяли за неумение надевать маску
Общество
Врач рассказал о коварстве бессимптомного течения коронавируса
Интернет
Назван способ «удалиться» из интернета
Мир
Раскрыты подробности первого за три недели появления Ким Чен Ына
Сюжет:

Белый дом запретил главному инфекционисту США дать показания конгрессу

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом заблокировал дачу показаний главного инфекциониста США Энтони Фаучи коллегии палаты представителей, расследующей ответные меры властей на вспышку коронавируса в стране. Об этом 1 мая рассказал представитель коллегии Эван Холландер.

Вернуть свободу: американцы без масок пошли на акции против карантина
Трамп поддержал выступления, призвав граждан «освободить» штаты с губернаторами-демократами

«Представитель администрации [президента Дональда Трампа] сообщил нам, что Белый дом заблокировал показания доктора Фаучи», — приводит его слова Politico.

В свою очередь, пресс-секретарь американского лидера Джадд Дир назвал контрпродуктивным намерение отвлекать от обязанностей специалистов, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавирусной инфекции или процедуру снятия ограничений в стране.

При этом издание отмечает, что Фаучи, вероятно, даст показания перед сенатом США 11 мая.

Результаты недавних опросов показывают, что американские граждане доверяют доктору Фаучи больше, чем Трампу, в вопросах относительно пандемии.

По данным портала Worldometer на 1 мая, число зараженных коронавирусом в США превысило 1 млн человек, число погибших составляет более 65 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Брэд Питт в образе вирусолога высмеял слова Трампа о коронавирусе
В США разрешили использовать препарат от Эболы для лечения COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020