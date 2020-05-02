Белый дом запретил главному инфекционисту США дать показания конгрессу

Белый дом заблокировал дачу показаний главного инфекциониста США Энтони Фаучи коллегии палаты представителей, расследующей ответные меры властей на вспышку коронавируса в стране. Об этом 1 мая рассказал представитель коллегии Эван Холландер.

«Представитель администрации [президента Дональда Трампа] сообщил нам, что Белый дом заблокировал показания доктора Фаучи», — приводит его слова Politico.

В свою очередь, пресс-секретарь американского лидера Джадд Дир назвал контрпродуктивным намерение отвлекать от обязанностей специалистов, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавирусной инфекции или процедуру снятия ограничений в стране.

При этом издание отмечает, что Фаучи, вероятно, даст показания перед сенатом США 11 мая.

Результаты недавних опросов показывают, что американские граждане доверяют доктору Фаучи больше, чем Трампу, в вопросах относительно пандемии.

По данным портала Worldometer на 1 мая, число зараженных коронавирусом в США превысило 1 млн человек, число погибших составляет более 65 тыс.