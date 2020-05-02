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ФИФА заявила о готовности перейти на систему «весна-осень»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Международная федерация футбола (FIFA) может перейти на систему «весна-осень» из-за пандемии коронавируса, в результате которой приостановлено проведение всех официальных международных матчей. Об этом сообщил вице-президент федерации Виктор Монтальяни, слова которого приводит итальянская радиостанция Radio Sportiva в субботу, 2 мая.

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Монтальяни отметил, что именно так играют в Северной Америке и ряде северных европейских стран.

По его словам, у федерации есть возможность подумать о том, как реформировать футбол не только в Европе, но и во всем мире, «на уровне дат». «У нас есть возможность, поскольку следующий чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году в ноябре-декабре. Возможно, стоит задуматься о принятии изменений на постоянной основе», — сказал он.

Сейчас решение по судьбе футбольного сезона зависит от органов власти.

В связи с пандемией в FIFA уже создали документ с основными принципами для клубов не только в отношении сроков контрактов, которые могут быть продлены. У федерации есть идеи об изменениях в календаре, обновленная версия которого будет рассчитана до 2024 года.

Ранее, 14 апреля, Монтальяни заявил, что международные футбольные матчи, приостановленные из-за пандемии, вряд ли могут возобновиться не ранее 2021 года, а игры национальных сборных, которые должны состояться с сентября по ноябрь, могут быть отменены.

В марте УЕФА впервые в истории перенес чемпионат Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В том же месяце на фоне пандемии отменили или отложили многие крупные спортивные соревнования в мире, включая ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лигу чемпионов и Лигу Европы, летние Олимпийские игры в Токио.

По данным Worldometer на 2 мая, в мире коронавирусом заразились более 3,4 млн человек в 212 странах.

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