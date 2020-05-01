«Нам нельзя ездить между городами»

Одним из самых ярких представителей Словении в чемпионате России был полузащитник Александр Радосавлевич. В течение восьми лет он выступал за ярославский «Шинник» и томскую «Томь». Сейчас Радосавлевич — тренер юношеской сборной Словении для игроков моложе 15 лет. «Известия» пообщались с 41-летним специалистом. Он рассказал, как живет его родина в период пандемии, оценил варианты завершения сезона и риск сокращения числа профессиональных футбольных команд.

— Как живет Словения в период самоизоляции?

— У нас в стране нельзя ездить между городами. Только если у тебя работа или какие-то серьезные дела. А так, все в основном сидят по своим городам, внутри них можно нормально перемещаться. Разрешено гулять, выходить на природу. Но из магазинов работают пока только продуктовые. На этой неделе также открылись автомастерские. Думаю, потихоньку, где-нибудь с 5 мая, начнут работать остальные небольшие магазины, которые по площади не превышают 400 кв. м. Возвращается нормальная жизнь, но очень-очень постепенно.

— Насколько пандемия изменила вашу повседневную жизнь?

— Я работаю в юношеской сборной Словении до 15 лет. У нас должен был пройти турнир в Италии, но его, естественно, отменили. Сейчас нет никаких тренировок. Пока сидим дома и ждём информации о том, что будет. Уже известно, что в Словении планируют доигрывать только чемпионат высшей лиги. Его попробуют возобновить в конце мая. А молодежные чемпионаты и низшие лиги отменены.

— Когда я договаривался с вами об интервью, вы катались на велосипеде. Это метод поддерживать форму во время изоляции или постоянное увлечение?

— В тот момент я катался со своими детьми. Это часть поддержания формы, но я езжу на постоянной основе, а не только сейчас. Для меня это образ жизни. Постоянно катаюсь на велосипеде, бегаю или занимаюсь игровыми видами спорта. Мне не приходится себя заставлять — это все уже на уровне привычки. Конечно, сейчас не такой объем, как во время профессиональной карьеры. Просто чтобы хорошо себя чувствовать. Знаю, что в Москве сейчас нельзя даже выйти на пробежку. Слышал, у вас в столице всё очень жестко.

— Как пандемия изменит современный футбол?

— Думаю, что тех трансферов с огромными суммами, которые случались в последние несколько лет, в ближайшее время не будет. В футболе в целом станет меньше денег. Наверное, в разных странах будет по-разному, в зависимости от экономической ситуации. Там, где будут возникать проблемы, местные игроки получат больше шансов. Но сейчас это всего лишь догадки, сложно сказать, как оно будет на самом деле. Все очень ждем возвращения большого спорта. Чем раньше он вернется, тем меньше будет последствий.

— Вы выступали в Нидерландах. Вас удивляет, что эта страна одной из первых приняла решение о досрочном завершении чемпионата?

— Насколько я знаю из местных СМИ, в Нидерландах даже клубы высказывались за досрочное окончание сезона. Я жил в этой стране, они всегда все делают четко по правилам. Думаю, там хотели завершить сезон как можно скорее, чтобы не было никаких проблем и вопросов в дальнейшем. Их правительство заявило, что нельзя проводить спортивные мероприятия до осени, поэтому они и приняли такое решение. Рад за мой бывший клуб «Ден Хааг», который в этом сезоне шёл в зоне вылета, но теперь останется в элите. Но если посмотреть под другим углом, обидно за те команды, которые лидировали в первой лиге, но не могут рассчитывать на повышение в классе. Им, конечно, тяжело принять такое решение.

— Уже несколько клубов из Нидерландов заявили, что будут судиться из-за распределения призовых мест и еврокубковых путевок. Вам не кажется, что этот скандальный прецедент заставит большинство лиг все-таки завершить сезон полноценно?

— В такой ситуации лиге очень тяжело принять решение, которое удовлетворит абсолютно все клубы. Конечно, самый честный и справедливый вариант — доиграть все матчи. Но не везде есть такая возможность. Думаю, во всех чемпионатах, которые не завершатся полноценно, будут недовольные команды, которые пойдут в суд. В такой ситуации это нормально. Каждой лиге просто необходимо собрать всех за столом переговоров и попытаться найти компромиссный вариант. Невозможно сейчас во всех странах действовать по одной и той же схеме. У каждого своя ситуация, и национальные ассоциации должны сами принимать решения.

— В РПЛ много словенских футболистов. Вы ожидаете их оттока в ближайшее время из-за того, что денег у российских клубов станет меньше?

— Пока непонятно, как это все отразится на конкретных командах. В футбол играют уже очень много лет, и он пережил кучу кризисов. Как спорт он все равно остаётся. А вопрос денег зависит от всей мировой экономики и отдельных стран.

— Хавбек ЦСКА Яка Бийол в недавнем интервью сказал, что недоволен своей ролью в клубе и хочет больше играть. Что вы думаете о его карьере и перспективах в составе армейцев?

— Это молодой игрок. И то, что он оказался в такой команде, уже большая честь. ЦСКА — великий клуб. Яка там находится всего два сезона. Ему нужно терпеть и бороться за свое место. Любой футболист, у которого есть амбиции, хочет получать много игрового времени — это нормально. Так что такие заявления со стороны Бийола показывают, что он высоко мотивирован, а не просто приехал получать деньги. Ему самому виднее, что лучше делать, так как он постоянно находится в клубе и чувствует ситуацию. Если он продолжит редко выходить на поле, то, наверное, нужно будет искать новую команду. Возможно, стоит уйти в аренду за игровой практикой.

— В России вы поиграли в клубах, у которых нередко возникали финансовые проблемы. Вам не кажется, что нынешняя ситуация может серьезно сократить число профессиональных команд?

— Да, это серьезная проблема. В России, если большой спонсор или город не стоит за клубом, ему будет достаточно сложно дальше продолжать выступления. Видел, что УЕФА выделил деньги для всех своих ассоциаций. Думаю, в такой непростой момент союз должен помогать клубам. Чтобы исчезновений команд было как можно меньше.