Наша «Надежда»: оренбургский клуб может провести сезон без легионеров

Постоянный участник баскетбольной Евролиги — оренбургская «Надежда» — возможно, проведет сезон-2020/21 без легионеров. Об этом «Известиям» сообщил директор команды Олег Храмкин. Клуб уже начал формировать состав на новый сезон, сохранив российский костяк и подписав форварда национальной команды Анастасию Логунову, но расставшись со всеми иностранными игроками. Будет ли подписание новых баскетболисток из Европы и Северной Америки станет понятно только в июле-августе, когда наступит ясность по бюджету команды — его сейчас трудно спрогнозировать из-за пандемии коронавируса.

В досрочно завершившемся сезоне в составе «Надежды» выступало четыре иностранных игрока — американки Эрика Вилер и Ивонна Тернер, канадка Найо Рейнкок-Экунве, а также испанка Лаура Николс. Первые трое вошли в топ-5 самых результативных игроков команды в Премьер-лиге, но следующий сезон придется провести без них. Высока вероятность, что бюджет команды не позволит подписывать иностранных баскетболисток.

— Мы попрощались с легионерами, которые выступали за нас в сезоне-2019/20, — сказал «Известиям» Олег Храмкин. — Мы не можем предложить им или другим иностранным игрокам подписать новые контракты и нести перед ними финансовую ответственность в сложившихся обстоятельствах. Думаю, что только в июле-августе поймем стоит ли вообще подписывать иностранок. Пока никто не знает, что будет дальше. Будем ли мы вообще играть еврокубки или границы по-прежнему будут закрыты? Когда нам разрешат тренироваться? Сколько наш регион сможет направить на спорт, когда угроза распространения COVID-19 снизится? Вопросов много. Поэтому мы не делаем резких шагов на рынке. Обычно к концу апреля – началу мая команда у нас полностью укомплектована, сейчас совершенно другая ситуация.

По словам Олега Храмкина из российских игроков основного ростера оренбургскому клубу удалось сохранить пять баскетболисток, среди них выступающих за сборную России Анастасию Шилову, Дарью Намок, Ксению Тихоненко и Альбину Ражеву, а также Викторию Медведеву.

Также «Надежда» подписала форварда сборной России Анастасию Логунову и разыгрывающего Елизавету Комарову. Обе баскетболистки в прошлом сезоне выступали за московский МБА.

— Логунова и Комарова договорились о переходе в «Надежду», это случилось еще до приостановки сезона, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Существует вероятность, что эти семь игроков плюс молодые воспитанницы клуба будут доигрывать Евролигу-2019/20. Международная федерация баскетбола (ФИБА) намерена завершить прерванный сезон осенью. Напомним, что «Надежда» остановилась в шаге от выхода в «Финал четырех» самого престижного турнира Старого Cвета. В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги до двух побед российский клуб на выезде обыграл «Лион». После чего случилась приостановка.

— Я противник того, чтобы доигрывать сезон-2019/20 Евролиги в октябре, — продолжил Олег Храмкин. — К осени составы всех клубов поменяются в корне, уровень готовности снизится. Поэтому в целом это будет совершенно другой турнир. Так мы целенаправленно готовились к каждой стадии, постепенно укрепляли те или иные позиции… Конечно, если будет принято окончательное решение играть, то у нас не будет выбора и мы продолжим выступление. Но с точки зрения турнирной стратегии, борьбы — это будет уже не та Евролига.

В сезоне-2018/19 «Надежда» выиграть свой первый европейский трофей. Российская команда стала победителем Еврокубка, обойдя в финале французский «Монпелье» по сумме двух матчей (146:132). В досрочно завершившемся сезоне Премьер-лиги «Надежда» завоевала бронзу чемпионата России, в 11-ый раз подряд закончив турнир с медалями (три серебра и восемь бронзовых наград).