Отставание «Спартака»: Суперлига-1 может лишиться уже второго клуба

Некоторые клубы Суперлиги-1 испытывают серьезные финансовые трудности и пока не понимают, смогут ли заявиться на сезон-2020/21. Об этом «Известиям» сообщили руководители команд, принявшие участие в общей видеоконференции с Российской федерацией баскетбола (РФБ). Наибольшие опасения вызывает судьба вице-чемпиона Суперлиги-1 — «Спартака». Клуб из Санкт-Петербурга еще не рассчитался по старым долгам и не имеет подтвержденного бюджета на следующий сезон.

Три группы

В начале апреля с розыгрыша Суперлиги-1 снялся «Спартак-Приморье», который лидировал в сезоне-2019/20 (до его досрочного завершения) и дважды выиграл турнир за последние 10 лет. Существует вероятность, что судьбу клуба из Владивостока могут повторить и другие участники второго по значимости баскетбольного чемпионата России. На этой неделе РФБ и руководители клубов Суперлиги-1 провели видеоконференцию, где каждый участник рассказал о своих финансовых возможностях, которые у большинства команд резко сократились из-за пандемии коронавируса. В основном это касается клубов, которые во многом рассчитывают на дотацию регионов.

— Исходя из нашего общения на видеоконференции, можно сказать, что клубы Суперлиги-1 делятся на три группы, — пояснил «Известиям» президент «Урала», глава тренерского совета РФБ Станислав Еремин. — Первые уже начали заниматься комплектованием состава на следующий сезон, причем, насколько мне известно, новичкам предлагаются достаточно высокие контракты. У них есть уверенность в завтрашнем дне. Вторые получили добро от местных властей на участие в следующем розыгрыше Суперлиги-1, но пока не понимают, насколько сократится их бюджет по сравнению с сезоном-2019/20. И третья группа — это команды, которые живут исключительно за счет дотаций регионов. Им сейчас сложнее всего. На местах сейчас всё государственное финансирование уходит на борьбу с угрозой распространения коронавируса. Поэтому будущее в чемпионате Суперлиги вызывает опасение. Да и вторая группа не может быть уверена, что произойдет через 1–2 месяца.

По словам Станислава Еремина, «Урал» получил предварительное добро от минспорта Свердловской области, а также заручился поддержкой губернатора и правительства региона.

— Все в курсе наших проблем и постараются оказать максимальную помощь, но всё будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация с COVID-19 в нашем регионе, — сказал он. — Если в ближайший месяц она нормализуется, то у нас уже будет какое-то понимание по формированию команды на сезон-2020/21.

Проблемы «Спартака»

Наибольшие проблемы сейчас испытывает петербургский «Спартак». У клуба из Северной столицы есть задолженности перед бывшим тренером Захаром Пашутиным и целым рядом баскетболистов, покинувших клуб в конце декабря 2019 года.

— У нас есть договоренность по выплатам задолженностей по зарплате предыдущему тренерскому штабу и нашим бывшим игрокам, — пояснил «Известиям» президент «Спартака» Андрей Фетисов. — Еще в марте мы договорились с одним спонсором, который хотел помочь закрыть все долги, но затем случилась приостановка чемпионата и ввели всеобщий карантин. В итоге все договоренности подвисли. Понятно, что если у нас сохранятся задолженности, то нас не допустят к чемпионату. Надеюсь, через какое-то время число заболевших пойдет на спад и у нас появится возможность как-то выйти из трудного положения.

Шансы остаться в Суперлиге-1 Андрей Фетисов оценивает 50 на 50.

— Сделаем всё возможное, чтобы найти спонсоров и продолжить играть в Суперлиге-1, — заявил он. — Но всё зависит не от нас. У всех потенциальных партнеров сейчас тоже непростые времена, бюджеты на маркетинг и рекламу сокращаются, совещания по важным вопросам переносятся. Так что нам остается только ждать. И это касается не только нас. «Спартак-Приморье» уже снялся. У многих бюджетных команд сейчас тоже всё висит на волоске.

2 апреля министерство спорта Приморья приняло решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края на сезон-2020/21. Но молодежная баскетбольная команда «Спартак-Приморье» будет выступать в молодежной Единой лиге, также останется детско-юношеская спортивная школа.

— Очень жаль, что в Приморье приняли такое решение, — говорит Станислав Еремин. — «Спартак-Приморье» всегда боролся за медали, команда обладала хорошим бюджетом, во Владивостоке очень много любителей баскетбола. Поэтому на видеоконференции мы пришли к мнению, что надо бороться за каждый из оставшихся 15 клубов. Иначе мы потеряем всё, что наработано за последние годы. Уровень Суперлиги-1 в последние годы заметно повысился, российские игроки имеют возможность получать тут игровую практику. Если число участников турнира заметно сократится, то рабочих мест для наших баскетболистов практически не будет, и это может стать серьезным ударом.

По информации «Известий», помимо петербургского «Спартака», серьезные проблемы с финансированием испытывает «Новосибирск». В сибирском клубе отказались комментировать сложившуюся ситуацию.