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Патриотический проект «Письма с фронта»

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Фото: Культура.рф/culture.ru
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Начинает работу сайт проекта «Письма с фронта» (letters.may9.ru), созданный при поддержке Президентской библиотеки. Спецпроект «Письма с фронта» — это уникальный народный архив, создающийся напрямую людьми. Сохранить и передать память — столь эмоциональную и настоящую — вот задача этого проекта.

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Загрузить письмо может любой желающий через форму на сайте letters.may9.ru. После модерации письмо попадет в архив и станет доступным для всех.

Чтобы письма можно было прочесть, разработчики сделали удобный интерфейс, где отображается оцифрованный текст. Также имеются тематические фильтры, с помощью которых можно отсортировать письма, например, читать письма только о любви или дружбе, о быте или Победе. Кроме того, можно задать дату написания. Таким образом пользователь сможет отфильтровать письма только 1943 года или только 1945 года.

Во многих семьях бережно хранят фронтовую переписку родственников. В письмах с фронта рассказывали о многом: о войне, о солдатском быте, о боевых наградах. В них писали нежные слова любви и делились заветными мечтами. А люди отвечали своим родным, знакомым, а порой и незнакомым соотечественникам.

С течением времени чернила становятся тусклыми, а бумага истончается. Но память, которую они запечатлели, важна для каждого из нас и для всей страны. Спецпроект «Письма с фронта» поможет ее сохранить.

Спецпроект «Письма с фронта» является одним из разделов официального информационного ресурса празднования 75-летия Победы may9.ru.

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