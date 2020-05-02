Во Франции изучат возможность собак определять коронавирус по запаху

Кинологи и ветеринары на Корсике начали изучение вопроса о том, могут ли собаки служебных пород по запаху определять, заразился ли человек коронавирусом. Об этом в субботу, 2 мая, сообщило издание Figaro.

Руководит проектом профессор Доминик Гранжан из французской национальной школы ветеринарии. Уже с пятницы в эксперименте принимают участие восемь собак, шесть из которых — малинуа, бельгийская овчарка.

Организаторы научной работы хотят определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. Если запах присутствует, то можно научить собак выявлять заболевших, прокомментировал главный опытный ветеринарный врач и советник по кинотехнике пожарно-спасательной службы Корс-дю-Суд Аймерик Бернард.

В конце апреля стало известно, что жители Франции смогут более свободно передвигаться по стране, с 11 мая специальные разрешения на перемещения будут отменены. Также с 11 мая вновь заработают магазины и детские сады, но с ограничениями по числу воспитанников.

По данным Worldometer на 2 мая, во Франции коронавирус обнаружен у свыше 167 тыс. человек, скончались 24,5 тыс. пациентов.