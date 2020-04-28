Во Франции отменят спецразрешения на передвижение с 11 мая

Жители Франции смогут более свободно передвигаться по стране, с 11 мая специальные разрешения на перемещения будут отменены. Об этом сообщил премьер-министр Эдуар Филипп 28 апреля.

«Снова можно будет свободно передвигаться без специальных разрешений, исключением станут поездки больше чем на 100 км от места проживания, которые возможны по веским семейным или рабочим причинам», — цитирует его Franceinfo.

Также с 11 мая вновь заработают магазины и детские сады, но с ограничениями по числу воспитанников. В торговых точках продавцы будут обязаны носить маски, владельцам разрешат на свое усмотрение разрешить вход только покупателям в масках.

Кафе и рестораны пока останутся закрытыми, их работу могут возобновить в конце мая. Работа музеев, кинотеатров и театров также запрещена, пляжи останутся закрытыми по меньшей мере до 1 июня. Проводить мероприятия численностью более 5 тыс. человек нельзя.

Ограничения на передвижение во Франции действуют с 17 марта.

По данным Worldometer на 28 апреля, во Франции коронавирус обнаружен у свыше 165 тыс. человек, скончались 23 тыс. пациентов. Франция занимает четвертое место в мире по числу заразившихся.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3 млн человек, скончались 211 тыс. человек.