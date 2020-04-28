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Во Франции отменят спецразрешения на передвижение с 11 мая

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Жители Франции смогут более свободно передвигаться по стране, с 11 мая специальные разрешения на перемещения будут отменены. Об этом сообщил премьер-министр Эдуар Филипп 28 апреля.

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«Снова можно будет свободно передвигаться без специальных разрешений, исключением станут поездки больше чем на 100 км от места проживания, которые возможны по веским семейным или рабочим причинам», — цитирует его Franceinfo.

Также с 11 мая вновь заработают магазины и детские сады, но с ограничениями по числу воспитанников. В торговых точках продавцы будут обязаны носить маски, владельцам разрешат на свое усмотрение разрешить вход только покупателям в масках.

Кафе и рестораны пока останутся закрытыми, их работу могут возобновить в конце мая. Работа музеев, кинотеатров и театров также запрещена, пляжи останутся закрытыми по меньшей мере до 1 июня. Проводить мероприятия численностью более 5 тыс. человек нельзя.

Ограничения на передвижение во Франции действуют с 17 марта.

По данным Worldometer на 28 апреля, во Франции коронавирус обнаружен у свыше 165 тыс. человек, скончались 23 тыс. пациентов. Франция занимает четвертое место в мире по числу заразившихся.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3 млн человек, скончались 211 тыс. человек.

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