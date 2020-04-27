«Так замечательно больше не слышать людей на пляже»

Брижит Бардо называет себя дикаркой и говорит, что живет в самоизоляции уже 15 лет. Во всех нынешних бедах она винит глобализм и считает, что в будущем человечеству грозят новые катаклизмы. Об этом актриса рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям».

— Как вы оцениваете наши шансы на победу в войне с COVID-19?

— Я настроена очень пессимистично. Мы пока не в состоянии противостоять этому вирусу, который пришел из Китая и завоевывает и разрушает весь мир.

— Однако для вас нынешняя катастрофа, судя по всему, неожиданностью не стала?

— Мой животный инстинкт давно улавливал мощные сигналы, которые посылала нам взбунтовавшаяся планета, разрушаемая бесконтрольной демографией. Нам грозят цунами, пожары, чудовищная жара, бесконечные наводнения, смертоносные засухи, непредсказуемые извержения вулканов. Наконец, еще один сигнал — пожар собора Парижской Богоматери. Я думаю, что все эти предупреждения посланы Господом Богом, чтобы мы изменили отношение к природе и к животным. Пока же человек человеку хищник…

— Как случилось, что Франция и другие страны оказались не готовы к эпидемии? До сих пор миллионы людей не имеют масок, антисептиков, других средств защиты. Кто виноват?

— Глобализм. Главы государств больше не защищают свои страны и стремятся только к тому, чтобы превратить планету в огромную транснациональную корпорацию в рамках Всемирной организации торговли. Франция перебазировала большую часть своей промышленности в Китай. Поэтому нам приходится в течение месяцев клянчить маски, дезинфекцию для рук, комбинезоны и другие средства защиты в Пекине, который, в зависимости от своего настроения, направляет их в ту или иную страну. Франция, которой плохо управляют глобалисты, уступила свой суверенитет Брюсселю (в бельгийской столице расположена штаб-квартира ЕС. — «Известия») и возложила все надежды на Евросоюз. В результате она очутилась у разбитого корыта, вынуждена сражаться в одиночестве. Страна оказалась перед закрытыми границами в мире, где каждый за себя. Однако «Европавирус» президента Макрона, которому противостоит всемирный коронавирус, оставляет открытыми французские границы, способствуя тем самым распространению губительной заразы.

б1 Брижит Бардо и скульптор Мирослав Брозек в Ла-Мадраге, Сен-Тропе Фото: Getty Images/James Andanson/Sygma

— Вы самоизолировались на своей вилле в Ла-Мадраге, расположенной в Сен-Тропе. Вам не страшно?

— Я с большим удовольствием живу в изоляции в Ла-Мадраге уже 15 лет. Я дикарка, не доверяю людям. Так замечательно не слышать больше самолетов, вертолетов, судов, автомобилей, мотоциклов, людей, которые кричат на пляже, или орущую отовсюду музыку! Молчание — золото. Зато я слышу пение птиц, плеск волн, шум ветра. Ничего не боюсь, кроме человеческой жестокости и глупости.

— Вы остаетесь дикаркой, избегающей людей?

— Всё в большей и в большей степени. Особенно после того, как началась эта эпидемия.

— В борьбе с COVID-19 настоящие герои — врачи, медсестры, кассиры магазинов, мусорщики. Как считаете, после победы им воздадут должное?

— Это отважные исключительные люди, которые рискуют жизнью для нашего спасения. К сожалению, героев забывают быстро, слишком быстро.

— Сегодня, когда люди находятся в самоизоляции, природе дышится легче? Городской воздух стал намного чище, появилось заметно больше птиц, кроликов, белок и другой живности.

— Они обретают спокойствие. Нет больше ни охотников (их я ненавижу), ни рыбаков! Птицы и звери могут спокойно жить, не боясь встретить человека. На какое-то мгновение воцарился земной рай, в котором торжествуют красота и доброта.

— То есть в годы вашей молодости мир был лучше?

— Мне повезло жить в ту чудесную эпоху свободы и беззаботности, когда не было СПИДа, ремней безопасности в автомобилях, мотоциклетных шлемов, террористических атак, входных кодов на дверях. Нами правил глава государства и был достоин так называться (генерал де Голль. — «Известия»). Он считал своим долгом превратить Францию в страну, которая служила бы примером всему миру.

б2 Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину» (1956 год) Фото: Global Look Press/a90

— Известно, что вы предпочитаете не обращаться за медицинской помощью. Как вам удается на протяжении многих лет обходиться без врача? У вас есть какой-то секрет?

— Врача у меня действительно нет — именно поэтому я себя так прекрасно чувствую. Вот уже 45 лет, как я вегетарианка, отказываюсь от всякой лечебной «химии». Обо мне заботятся природа и животные, а я забочусь о них. Мы так помогаем друг другу.

GettyImages-526675056 Миллионы людей по всему миру знают ее просто как ББ: Брижит Бардо, самая, пожалуй, знаменитая француженка ХХ столетия, давно уже не нуждается в представлениях. 28 сентября любимой актрисе нескольких поколений зрителей, активистке и защитнице животных исполняется 85 лет. «Известия» подготовили фотогалерею к дню рождения ББ Фото: Getty Images/Corbis/adoc-photos GettyImages-607394702 Первый же фильм с участием 18-летней Брижит, «Манина, девушка в бикини» (1952) стал хитом у публики и вызвал скандал: купальник-бикини всё еще считался почти непристойным Фото: Getty Images/Corbis/Sunset Boulevard 19560000_gaf_u43_003 Брижит Бардо и Жан-Луи Трентиньян в фильме «И Бог создал женщину» (1956) Роже Вадима, первого мужа звезды. По мнению многих критиков, именно Роже Вадим (настоящее имя Вадим Племянников) создал Бардо Фото: Global Look Press/www.FilmStills.net GettyImages-541059583 В фильме Клода Отан-Лара «В случае несчастья» по роману Жоржа Сименона партнером Бардо был великий Жан Габен, поначалу отнесшийся к перспективе работы с Брижит без особого энтузиазма, однако потом называвший ее «нежным созданием, не способным жить без любви и ласки» Фото: Getty Images/ullstein bild GettyImages-830352026 Первым фильмом с Бардо, попавшим в советский прокат, была комедия Кристиан-Жака «Бабетта идет на войну». Прическа главной героини, известная в англоязычных странах как «Б-52», вошла в русский обиход именно как «бабетта» Фото: Getty Images/PA GettyImages-607394634 Триллер Анри-Жоржа Клузо «Истина» считается одной из лучших актерских работ Бардо Фото: Getty Images/Corbis/Sunset Boulevard GettyImages-517446180 В 1962 году Бардо появилась на экране в компании Марчелло Мастрояни в фильме Луи Маля «Частная жизнь». Интересно, что Брижит и Марчелло появились на свет в один и тот же день, но с разницей в 10 лет Фото: Getty Images/Bettmann GettyImages-874969066 Драма «Две недели в сентябре» (1967) провалилась в прокате и стала предвестием заката кинокарьеры актрисы Фото: Getty Images/Mirrorpix/Tom Buist GettyImages-607394638 В 1970 году Бардо снялась с Анни Жирардо в комедии «Послушницы», вновь холодно принятый публикой и критиками. В том же году Брижит стала первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции Фото: Getty Images/Corbis/Sunset Boulevard GettyImages-607394388 Романтический «Ромовый бульвар» о контрабандистах 1920-х, в котором Бардо сыграла звезду немого кино, стал одним из последних фильмов актрисы Фото: Getty Images/Corbis/Sunset Boulevard GettyImages-583332804 В 1973 году Бардо покинула кинематограф и сосредоточилась на общественной жизни. В частности, она стала известна как одна из главных защитниц прав животных Фото: Getty Images/Sygma/Bernard Bisson

— Какой урок можно извлечь из нынешней пандемии?

— Человек, который считает себя высшим существом на земле, на самом деле очень уязвим. Он может исчезнуть, столкнувшись с невидимым вирусом, с которым не в силах справиться никакое самое мощное оружие из его арсенала.

— Верите ли вы в наступление «другого мира» после окончания пандемии?

— Какого «другого мира»? Разумеется, не такого, где воцарятся мудрость и доброта. После всех исторических потрясений каждый возвращается к старой жизни с единственным желанием — любой ценой достичь своих целей. Думаю, что за нынешней пандемией последуют еще более разрушительные катаклизмы.

— Многие эксперты убеждены в том, что экономический кризис будет иметь еще большие последствия, чем коронавирус. Вас это пугает?

— Все озабочены экономическим кризисом. Конечно, он повергнет мир в беспрецедентную финансовую пропасть, но и многое расставит по своим местам. Миру придется умерить свои аппетиты и отказаться от излишеств. Рухнет эта гонка использования гигантских транспортных средств на море, на земле и в воздухе. Их место займут средства передвижения разумных размеров. Исчезнет безумный супермассовый туризм с его несметными полчищами. Животных, которых сейчас разводят в концлагерных условиях, станут содержать на свободе. Гигантские магазины — эти потребительские конвейеры — уступят место маленьким лавкам, которые так важны для человеческого общения. Прекратится массовая резня на французских бойнях, где каждый день в чудовищных условиях убивают 3 млн животных.

б3 Брижит Бардо кормит бездомных собак в приюте для животных Фото: REUTERS

— Почему с приходом вируса французы начали бросать домашних животных?

— Потому что они трусливы, эгоистичны и очень глупы.

— Однажды вы сказали мне, что всё больше и больше напоминаете русскую. В чем это сейчас проявляется?

— Мне близок русский менталитет. Это отвага, щедрость, любовь к красоте и классическому танцу. Это маленькие радости, которые вызывают смех, и большие несчастья, которые вызывают слезы. Это несокрушимая вера в Бога и уважение, с которым правительство относится к православным церквям и священникам. Это сильный характер, обаяние, дипломатия и романтическая любовь. Я вас люблю!