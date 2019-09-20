Прямой эфир

Маркиза из Неаполя: годы и роли Софи Лорен

Великая итальянская актриса отмечает юбилей
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Софи Лорен
Фото: Getty Images/Bettmann
Объяснять, кто такая Софи Лорен, кажется, не надо никому вот уже более полувека. 20 сентября великая итальянская актриса, ставшая одним из символов кино ХХ столетия, отмечает 85-летие. В день рождения Лорен «Известия» подготовили специальную фотогалерею
На весь экран
Софи Лорен
Фото: Getty Images/Mondadori
Роль неверной жены лавочника в трагикомедии Витторио Де Сика «Золото Неаполя» (1954) привлекла к молодой актрисе, до того снимавшейся лишь в легковесных квазиэротических фильмах, внимание критиков
На весь экран
Софи Лорен
Фото: Getty Images/ullstein bild
В 1955 году Лорен сыграла воровку Лину в комедии «Как жаль, что ты каналья» по рассказу Альберто Моравиа. Роль закрепила ее статус секс-символа на родине, а выпуск фильма в международный прокат познакомил с Софи и зарубежную публику
На весь экран
Софи Лорен
Фото: Getty Images/Mondadori
Настоящее имя Софи Лорен — София Шиколоне. Она родилась в Риме в семье инженера-строителя, но детство и юность провела в Неаполе
На весь экран
Софи Лорен
Фото: Getty Images/FPG/Henry Gris
Во второй половине 1950-х Софи стали всё чаще приглашать на роли в голливудских фильмах. В «Мальчике на дельфине» (1957) ее экранными партнерами стали тогдашние американские звезды Алан Лэдд и Клифтон Уэбб
На весь экран
Софи Лорен
Фото: Getty Images/Corbis/John Springer Collection
С Марчелло Мастроянни Лорен впервые встретилась на съемочной площадке «Как жаль, что ты каналья», в котором актер сыграл облапошенного ее героиней таксиста. Но главным совместным успехом для них стал фильм Витторио Де Сика «Вчера, сегодня, завтра» (1963), получивший «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке
На весь экран
Софи Лорен
Фото: Getty Images/Ernst Haas
Одним из первых голливудских фильмов Лорен был «Гордость и страсть» с Фрэнком Синатрой и Кэри Грантом (1957)
На весь экран
Софи Лорен
Фото: Getty Images/Mondadori
Роль Чезиры в драме Витторио Де Сика «Чочара» (1960), снятой по роману Альберто Моравиа, считается лучшей в фильмографии Лорен. Ее экранным партнером стал молодой и еще мало известный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Фильм принес Софи «Оскар» за лучшую женскую роль
На весь экран
Софи Лорен
Фото: Getty Images/Silver Screen Collection/Hulton Archive
Как утверждает сама Лорен в автобиографии, ее отец Рикардо происходил из дворянской семьи, и она имеет все права претендовать на титул маркизы Шиколоне-Мурильо
На весь экран
Софи Лорен
Фото: Getty Images/ullstein bild
Софи Лорен не стеснялась сниматься в сценах, которые представлялись зрителям 1950-х шокирующими и даже скандальными
На весь экран
Софи Лорен
Фото: Getty Images/Evan Agostini
После 1980 года Лорен снималась в кино крайне редко, посвятив себя семье (у нее двое детей, старший Карло стал дирижером, а младший Эдоардо — известный кинорежиссер) и написанию книг
На весь экран
Софи Лорен
Фото: Getty Images/ Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
В 1991 году актриса стала обладательницей почетного «Оскара» «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу»
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019