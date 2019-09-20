Маркиза из Неаполя: годы и роли Софи Лорен

Объяснять, кто такая Софи Лорен, кажется, не надо никому вот уже более полувека. 20 сентября великая итальянская актриса, ставшая одним из символов кино ХХ столетия, отмечает 85-летие. В день рождения Лорен «Известия» подготовили специальную фотогалерею
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Фото: Getty Images/Mondadori
Роль неверной жены лавочника в трагикомедии Витторио Де Сика «Золото Неаполя» (1954) привлекла к молодой актрисе, до того снимавшейся лишь в легковесных квазиэротических фильмах, внимание критиков
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Фото: Getty Images/ullstein bild
В 1955 году Лорен сыграла воровку Лину в комедии «Как жаль, что ты каналья» по рассказу Альберто Моравиа. Роль закрепила ее статус секс-символа на родине, а выпуск фильма в международный прокат познакомил с Софи и зарубежную публику
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Фото: Getty Images/Mondadori
Настоящее имя Софи Лорен — София Шиколоне. Она родилась в Риме в семье инженера-строителя, но детство и юность провела в Неаполе
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Фото: Getty Images/FPG/Henry Gris
Во второй половине 1950-х Софи стали всё чаще приглашать на роли в голливудских фильмах. В «Мальчике на дельфине» (1957) ее экранными партнерами стали тогдашние американские звезды Алан Лэдд и Клифтон Уэбб
С Марчелло Мастроянни Лорен впервые встретилась на съемочной площадке «Как жаль, что ты каналья», в котором актер сыграл облапошенного ее героиней таксиста. Но главным совместным успехом для них стал фильм Витторио Де Сика «Вчера, сегодня, завтра» (1963), получивший «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке
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Фото: Getty Images/Ernst Haas
Одним из первых голливудских фильмов Лорен был «Гордость и страсть» с Фрэнком Синатрой и Кэри Грантом (1957)
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Фото: Getty Images/Mondadori
Роль Чезиры в драме Витторио Де Сика «Чочара» (1960), снятой по роману Альберто Моравиа, считается лучшей в фильмографии Лорен. Ее экранным партнером стал молодой и еще мало известный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Фильм принес Софи «Оскар» за лучшую женскую роль
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