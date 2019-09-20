Маркиза из Неаполя: годы и роли Софи Лорен

С Марчелло Мастроянни Лорен впервые встретилась на съемочной площадке «Как жаль, что ты каналья», в котором актер сыграл облапошенного ее героиней таксиста. Но главным совместным успехом для них стал фильм Витторио Де Сика «Вчера, сегодня, завтра» (1963), получивший «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке