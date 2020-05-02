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Три дома ребенка под Саратовом закрыли из-за угрозы коронавируса

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Минздрав Саратовской области со 2 мая закрыл на карантин все три подведомственных дома ребенка. Ограничение продлится две недели из-за угрозы распространения коронавируса, рассказал и.о. министра здравоохранения региона Олег Костин.

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«При этом дети, находящиеся в них, продолжат получать всю необходимую помощь и уход. Ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией в домах ребенка нет», — цитирует «РИА Новости» сообщение властей региона в субботу, 2 мая.

Персонал учреждений обязали носить средства индивидуальной защиты, усилить меры гигиенического характера и многое другое.

Подобные действия непопулярны, но показывают эффективность, отметил Костин.

В Саратовской области с 19 марта по 2 мая лабораторно подтверждены 535 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 95 пациентов.

Всего по состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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