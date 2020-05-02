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В Greenpeace рассказали о безопасной утилизации медицинских масок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Для безопасной утилизации масок их надо подержать дома три дня после использования, после этого разрезать и выбросить в контейнер для смешанных отходов. Об этом 2 мая рассказали в российском отделении Greenpece.

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Как объяснили в организации, за три дня вирус гибнет. А порезать маску рекомендуют для того, чтобы нельзя было ее повторно использовать.

Как «РИА Новости» рассказала руководитель программы «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace, любые одноразовые предметы, которые использует больной человек или бессимптомный носитель, выброшенные в контейнер, опасны дальнейшим заражением.

Ранее в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. По ее словам, коронавирус очень долго покидает организм.

Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. Погибли 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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