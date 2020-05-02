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Названа причина ЧП на плавбазе в Находке

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Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
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Причиной взрыва газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке стал прожег палубы над топливным танком во время проведения сварочных работ. Об этом 2 мая рассказали в Росморречфлоте.

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«Во время сварочных работ сварщик прожег палубу над топливным танком, в результате произошел хлопок топливных газов», — цитирует ТАСС сообщение организации. По ее данным, в танке находился мазут. При взрыве сварщик погиб на месте ЧП, одна женщина пострадала в ходе эвакуации.

После взрыва в палубе образовалось отверстие, произошла небольшая утечка топлива. На отверстие наложили пластырь, утечка прекращена.

Как сообщалось ранее в субботу, первые пожарные подразделения прибыли на плавбазу спустя 10 минут после вызова. Специалисты обнаружили сильное задымление, открытого горения не было.

«Всеволод Сибирцев» является одним из двух крупнейших в мире плавзаводов. Длина судна — 179 м, водоизмещение — около 26 тыс. т. Сейчас он стоит на ремонте на заводе в Приморье. Мощности плавбазы позволяют выпускать до 650 т в сутки мороженой, консервной и кормовой продукции.

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