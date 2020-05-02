Сварщик погиб при взрыве газового баллона на плавбазе в Приморье

В результате взрыва на крупнейшей в России плавбазе в Приморье «Всеволод Сибирцев» погиб сварщик. Об этом в субботу, 2 мая, рассказал глава компании «Доброфлот» Александр Ефремов.

«Еще одна женщина пострадала, она госпитализирована», — сообщил он РЕН ТВ. По его словам, первые пожарные подразделения прибыли на плавбазу спустя 10 минут после вызова.

Сотрудники МЧС обнаружили сильное задымление, открытого горения не было. Угрозы затопления плавбазы нет, добавил Ефремов.

Как сообщалось ранее, при взрыве на крупнейшей российской плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке пострадали два человека.

«Всеволод Сибирцев» является одним из двух крупнейших в мире плавзаводов. Длина судна — 179 м, водоизмещение — около 26 тыс. т. Сейчас он стоит на ремонте на заводе в Приморье. Мощности плавбазы позволяют выпускать до 650 т в сутки мороженой, консервной и кормовой продукции.