Босния и Герцеговина не пустила приглашенных российских военных медиков

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешение российским военным медикам въехать в страну, хотя специалистов пригласили сами власти республики. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба ведомства.

В заявлении отмечается, что МИД Боснии и Герцеговины сообщил министерству безопасности о том, что 24 российским медикам и пяти специалиста РХБЗ нужно разрешение на въезд в страну для помощи в дезинфекции города Мостар.

О помощи в борьбе с коронавирусом Россию ранее попросил председатель Президиума Драган Чович.

«Министр безопасности БиГ не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум», - цитирует сообщение ТАСС.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие из состава сводного отряда Минобороны России, оказывающего помощь в борьбе с распространением коронавируса в Сербии, окажут помощь Боснии и Герцеговине по просьбе руководства энтитета.

1 мая колонна в составе пяти единиц специальной военной техники, среди которых мобильный комплекс дезинфекции, двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов РХБ защиты отправились из Белграда в стороны БиГ.