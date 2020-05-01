Военные РФ продолжат помогать Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19

Военнослужащие из состава сводного отряда Минобороны России, оказывающего помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Сербии, проведут комплекс противоэпидемиологических мероприятий на территории Федерации Боснии и Герцеговины по просьбе руководства энтитета.

1 мая колонна в составе пяти единиц специальной военной техники (авторазливочных станций АРС-14КМ и мобильного комплекса аэрозольной дезинфекции), двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты общей численностью 25 человек, совершит марш протяженностью 500 км из Белграда (Республика Сербия) в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины, говорится в сообщении Минобороны.

После прибытия и согласования с представителями принимающей стороны будут приняты решения о назначении районов применения российских военных специалистов для проведения противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В период с 9 по 23 апреля сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны России уже оказывал помощь Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Российскими военнослужащими был проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 28 объектах в 11 городах Республики, в том числе Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требинье, Градишка и др.

Обработано около 50 зданий и сооружений общей площадью более 200 тыс. кв. м, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 20 тыс. кв. м. Российские медики дали рекомендации и оказали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах.