Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки
Мир
Трамп получил данные об искусственном создании коронавируса в Китае
Наука
Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты-носителя
Мир
Украина ввела спецпошлины на российский уголь
Общество
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Общество
Режиссер Сергей Литовец умер от коронавируса
Сюжет:

Военные РФ продолжат помогать Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19

0
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие из состава сводного отряда Минобороны России, оказывающего помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Сербии, проведут комплекс противоэпидемиологических мероприятий на территории Федерации Боснии и Герцеговины по просьбе руководства энтитета.

1 мая колонна в составе пяти единиц специальной военной техники (авторазливочных станций АРС-14КМ и мобильного комплекса аэрозольной дезинфекции), двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты общей численностью 25 человек, совершит марш протяженностью 500 км из Белграда (Республика Сербия) в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины, говорится в сообщении Минобороны.

После прибытия и согласования с представителями принимающей стороны будут приняты решения о назначении районов применения российских военных специалистов для проведения противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В период с 9 по 23 апреля сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны России уже оказывал помощь Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Российскими военнослужащими был проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 28 объектах в 11 городах Республики, в том числе Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требинье, Градишка и др.

Обработано около 50 зданий и сооружений общей площадью более 200 тыс. кв. м, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 20 тыс. кв. м. Российские медики дали рекомендации и оказали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МО завершило оказание помощи Республике Сербской в борьбе с COVID-19
Первый самолет ВКС России доставил помощь в Республику Сербскую

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020